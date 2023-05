Pneumatico della Vespa scoppia mentre sta andando al raduno di Mantova: lutto per Hendy Cicchiello

l Vesparaduno di Mantova di questo weekend è in lutto per la morte del 42enne Hendy Cicchiello, scomparso venerdì 26 maggio, a causa di un incidente stradale. Mentre si stava dirigendo con lo scooter all'evento mantovano, uno pneumatico è improvvisamente scoppiato, facendogli fare un volo rovinoso sull'asfalto che gli ha provocato lesioni fatali.

Scoppia pneumatico mentre va in Vespa al raduno di Mantova: morto 42enne

La tragedia, come riportato da Prima Verona, è avvenuta nella tarda serata di martedì 26 maggio 2023 a Bovolone (Verona). Hendy Cicchiello, 42 anni, ha perso la vita mentre si stava dirigendo a bordo del suo scooter al Vesparaduno di Mantova organizzato per questo weekend. L'incidente si è verificato lungo via Mediana, strada provinciale 2. A causarlo l'improvviso scoppio di uno pneumatico della sua vespa.

Hendy Cicchiello, originario di Castel Goffredo (Mantova), ma da anni residente a Isorella (Brescia) con la famiglia, dopo aver perso il controllo del veicolo, ha fatto un volo rovinoso sull'asfalto che gli ha provocato gravi lesioni. I compagni di viaggio hanno subito contattato i soccorsi. Quest'ultimi, una volta sul posto, lo hanno rianimato per poi portarlo immediatamente in ospedale. Durante il trasporto nel presidio ospedaliero, purtroppo, Hendy non ce l'ha fatta. La caduta a terra dopo l'esplosione dello pneumatico gli è risultata fatale.

Hendy lascia la moglie Claudia, due figli piccoli e i genitori Nadia e Giovanni. Da loro, a Castel Goffredo, è stata portata la salma. Qui, il prossimo martedì, 30 maggio 2023, si terranno i funerali.

Grande dolore al Vesparaduno

Oltre ad amici e familiari, grande è dolore per la scomparsa di Hendy Cicchiello da parte del Vespa Club di Mantova che ieri, sabato 27 maggio 2023, ha pubblicato un post di cordoglio sulla pagina Facebook ufficiale, sottolineando che, in segno di lutto, sono state annullate le manifestazioni della 15esima 1000 km Vespistica:

"E’ con immenso dolore che il Direttivo del Vespa Club Mantova comunica che a causa dell’incidente mortale che ha coinvolto il partecipante numero 15 Hendy Cicchiello, l’annullamento delle manifestazioni previste nell’ambito della 15° edizione della 1000 km Vespistica, previste per oggi Sabato 27 Maggio. Domani 28 Maggio i partecipanti iscritti alla manifestazione si ritroveranno al Ristorante Serenità di Valeggio sul Mincio (VR) per commemorare l’amico vespista. Affranti dal dolore non troviamo le parole per esprimere il nostro più grande rammarico per aver perso un amico e socio vespista, che, come noi tutti, tanto amava questa manifestazione. Il Direttivo del Vespa Club Mantova si stringe forte a tutta la famiglia di Hendy Cicchiello in questo momento di grande dolore".

Tanti i messaggi arrivati anche da Vespa Club di altri importanti città italiane tra cui quella di Roma.