cologne

Lo stanziamento dei fondi a Bilancio è passato da 5.000 a 7.000. L’assessore Boglioni: «Così avremo modo di premiare tutti»

Duemila euro in più per premiare gli studenti meritevoli. É il risultato raggiunto dal Comune di Cologne che punta sostenere i giovani e il loro futuro fra studio e lavoro.

Più risorse per i giovani: lievita il numero delle borse di studio

Non ha nascosto la soddisfazione, l’Amministrazione, nell’approvare la modifica del regolamento per l’assegnazione delle borse di studio, che vede lievitare (e non di poco) le risorse messe a Bilancio.

«Da 5.000 euro siamo passati a 7.000 euro e questo significa che aumenterà anche il numero di borse di studio erogate: da 20 passiamo a 28, di cui 14 assegnate per merito e 14 per merito e reddito. Questo è molto importante perché ci permette di incentivare il diritto allo studio e la possibilità di premiare tutti», ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Boglioni in occasione del Consiglio comunale di mercoledì, per poi annunciare anche l’intenzione di avviare un servizio di post scuola (aiuto compiti ma anche momento di gioco) per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

«É una modifica molto importante, un chiaro sostegno per i nostri studenti che accogliamo con piacere - ha aggiunto il sindaco Carlo Chiari, tornando sulle borse di studio - Il tutto sperando che in futuro continuino a esserci risultati eccellenti come ce ne sono stati nell’ultimo anno nonostante la pandemia, la dad e tutte le situazioni che abbiamo dovuto affrontare».