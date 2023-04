Hanno messo a segno più di venti furti tra Paratico, Sarnico, Predore e Tavernola bergamasca. Avrebbero continuato ad agire indisturbati se non fosse stato per le indagini della Polizia Locale di Paratico, che grazie ai video delle telecamere comunali è riuscita a individuare i tre ladri seriali e a recuperare buona parte della refurtiva.

Più di venti furti nelle case del basso lago, denunciati in tre

Fratello e sorella di 24 e 30 anni e un amico di 24 anni, tutti e tre albanesi e residenti in provincia di Pisa, sono stati denunciati per furto, ricettazione e concorso di reato. Erano venuti in vacanza sul lago proprio per… rubare. Alloggiavano in un bed and breakfast di Predore da metà marzo e in un mese sono entrati (o hanno provato a entrare) in 25 abitazioni del basso Sebino.

Gli agenti di Paratico hanno individuato i tre ladri, rintracciato le loro auto e poi li hanno seguiti fino al b&b di Predore, da dove pianificavano i colpi da mettere a segno all’insaputa del titolare della struttura. Con i carabinieri di Tavernola bergamasca hanno perquisito le loro camere, dove avevano nascosto parte del denaro contante e dei gioielli rubati, insieme alle ricevute dei compro oro franciacortini che avevano acquistato da loro i monili. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, che avevano sporto denuncia.