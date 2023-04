Pista ciclopedonale per andare dal Museo Santa Giulia alla Pieve della Mitria: il progetto prende forma.

Pista ciclopedonale: cosa manca per la sua completa realizzazione

Pochi giorni fa è stata posata una nuova passerella sulle sponde del Garzauna al parco Caprim di Muratello in via Ferruccio Ventura. Ora manca il collaudo, successivamente al quale pedoni e biciclette potranno tagliare da via Edison la strada che conduce verso la zona artigianale risparmiando un bel po' di tempo. Si potrà così evitare di attraversare l'ex provinciale.

Le spese della ciclopedonale già realizzata e in fase di realizzazione (il tratto che va dal parco della Fornace sino al ponte di Muratello), ammonta a 480mila euro. Spesa sostenuta dal Comune a cui si sommano i contributi della Provincia, della Comunità montana e della Regione. Con tale opera l'obiettivo è anche quello di valorizare quest'area verde ad oggi non particolarmente frequentata da parte della popolazione.

Sopralluogo

Risale a qualche giorno fa il sopralluogo effettuato al parco Caprim, nelle vicinanze della passerella al quale hanno preso parte: il sindaco di Nave Matteo Franzoni, gliassessori Folco Donati e Carlo Ramazzini all’Urbanistica, Federico Manzoni,assessore con delega alla Mobilità, e il presidente della Comunità montana valtrumplina Massimo Ottelli.

In evidenza un'immagine d'archivio