Pisogne: si tuffa nel lago e non riemerge, nulla da fare per un 19enne.

Tragedia a Pisogne

Tragedia nel pomeriggio di ieri (domenica 31 maggio 2026) a Pisogne: come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 17.15 in codice giallo sul lungolago Divisione Acqui Isole Ioniche. Un 19enne si sarebbe tuffato nel lago, con lui anche alcuni amici. Il ragazzo, però, non è più riemerso.

Attivata la macchina dei soccorsi: non c’è stato nulla da fare

Sono stati gli amici a lanciare l’allarme: a giungere tempestivamente sul posto un’ambulanza, un’automedica e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso. Un volta sul posto i soccorritori hanno provato a rianimare il ragazzo ma senza successo. Alcuni testimoni presenti hanno raccontato gli attimi di grande apprensione vissuti soprattutto quando hanno visto l’elisoccorso allontanarsi senza il ragazzo e, successivamente, l’invito dei carabinieri presenti sul posto, ad allontanarsi. Lì hanno capito che qualcosa di tragico era accaduto. E così purtroppo è stato.