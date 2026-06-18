Pisogne, pescatore disperso sul lago d’Iseo: recuperato il corpo, sabato i funerali.

Il tragico rinvenimento a Pisogne

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 23 in codice giallo in località Pizzone a Pisogne. Ad essere rinvenuto il corpo senza vita di Remo Bonetti, ancora non si conoscono le cause del decesso dovute probabilmente ad un malore.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza, due automediche e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia, purtroppo i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Bonetti era molto conosciuto, è stato infatti lo storico fondatore e presidente del Gruppo Soccorso Sebino.

Il cordoglio

“Con profondo dolore e un vuoto incolmabile, il Gruppo Soccorso Sebino annuncia la scomparsa del Presidente, Remo Bonetti. Uomo di straordinaria dedizione, ha guidato le nostre Unità Cinofile e i nostri Operatori Subacquei con competenza, coraggio e un amore immenso per il prossimo. Ha dedicato la vita al volontariato e alla sicurezza della nostra comunità. Ci stringiamo con immenso affetto al dolore della famiglia.

Riposa in pace, Presidente”.

L’ultimo saluto

La salma riposa nella sala del commiato delle Onoranze Funebri Bergamelli in via Zoncone n.2 a Costa Volpino (BG) sotto al complesso commerciale, sala del commiato aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. I funerali sono in programma per sabato 20 giugno 2026 alle 14.30. A seguire la cremazione. Domani (venerdì 19 giugno 2026) alle 17 si terrà la veglia di preghiera. A piangerlo la moglie Rita, il figlio William, la nuora Pierina, i nipoti Andrea e Claudia, le pronipoti Sofia, Eleonora ed Emma, la sorella, i cognati, le cognate.