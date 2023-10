Pisogne: nuovi posti letto alla Rsa.

É stato di recente inaugurato dalla fondazione Santa Maria della Neve, che gestisce la rsa di Pisogne, un nuovo nucleo residenziale della casa di riposo. Quest'ultimo è stato chiamato "C terra" trovandosi al pianterreno dove un tempo si trovava la palestra. Al suo interno sono state ricavate otto stanze con bagno assistito, un magazzino, infermeria e uno spazio in comune con tanto di cucina. Un ampliamento degli spazi, per il quale sono stati investiti circa 300mila euro, che permetterà di accogliere un centinaio di pazienti in più.

I prossimi step e lavori

I costi dei lavori sono stati importanti, per questo motivo la Rsa è alla ricerca di donatori, prevista la possibilità di intitolare gli spazi al benefattore. Il prossimo step riguarda l'efficientamento energetico e la sistemazione delle aree esterne.

In evidenza un'immagine d'archivio