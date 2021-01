Pioggia di tablet per le scuole medie

Una pioggia di… tablet per i ragazzi delle medie in dono dall’Amministrazione.

Una pioggia di tablet per gli studenti

Sabato il vicesindaco Daniele Pellottieri, il Consigliere delegato all’Istruzione e l’Assessore alla Cultura, si sono recati alla scuola secondaria di primo grado per consegnare 26 tablet, donati all’istituto scolastico per lo svolgimento delle verifiche digitali, perché tutti gli alunni possano disporre di un dispositivo con elevate e pari prestazioni. Un gesto generoso ma quanto mai necessario in questo periodo difficile, dove la presenza a scuola è sempre precaria.