Le forti piogge che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi presentano ora il conto. A Marone, il cedimento del terreno sotto la sede stradale di via Val Pintana ha fatto scattare un’ordinanza urgente di chiusura totale al traffico, per tutelare la sicurezza pubblica e garantire la continuità del servizio idrico a oltre 1.200 utenti.

Piogge, frana sotto la strada: chiusa via Val Pintana a Marone

Il provvedimento è stato emanato dal Comune di Marone dopo che i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato una situazione di grave pericolo nel tratto compreso tra il civico 62 e il ponte di ferro di via Val Pintana, l’arteria di collegamento tra la sp510 e la frazione di Pregasso. Il dissesto del terreno ha infatti interessato la condotta dell’acquedotto comunale, che ha riportato gravi danni, rendendo necessario un intervento immediato per evitare l’interruzione della fornitura di acqua potabile alle frazioni servite e agli oltre 1.200 utenti interessati.

Il gestore del servizio idrico, la società Sebino Servizi, è stato subito allertato. E’ stata inoltre disposta la chiusura totale, sia veicolare sia pedonale, del tratto di strada per tutelare la pubblica incolumità e scongiurare i rischi per la circolazione, che è stata deviata in attesa del ripristino e della messa in sicurezza.