Cordoglio a Palazzolo per Paolo Mottini, 59 anni.

Pilastro del gruppo sportivo dell’oratorio: la comunità piange mister Mottini

Si è spento a 59 anni, lasciando un enorme dolore nella sua famiglia. Mottini, imprenditore di Palazzolo e storico volontario, è venuto a mancare lunedì dopo aver combattuto con coraggio contro la malattia per ben due anni. Uomo e padre di famiglia stimato e apprezzato, era conosciuto da tutti, soprattutto a San Rocco, per essere stato per anni il punto di riferimento del gruppo sportivo dell’oratorio. Il funerale verrà celebrato venerdì alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo in San Rocco. Un’occasione per stringersi attorno alla famiglia (alla moglie Lorella e ai figli Nicholas e Jenny) e salutare una persona che ha saputo mettersi a disposizione della propria comunità.