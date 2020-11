Picnic al parco la sera prima del lockdown, multati dai carabinieri

Hanno voluto salutarsi e festeggiare la sera prima del lockdown ma sono stati multati dai carabinieri.

Picnic la sera prima del lockdown, multati

E’ accaduto al parco del Mella di Manerbio giovedì sera, dove otto giovani sui 30 anni si sono ritrovati alle 20.30 circa per mangiare insieme e salutarsi prima della chiusura imposta dal Governo. Peccato però le regole non prevedano assembramenti né tantomeno banchetti all’aperto, per questo alcuni passanti hanno segnalato la festicciola ai carabinieri di Verolanuova che sono subito intervenuti a controllare. Hanno identificato infatti i ragazzi e hanno comminato a ognuno di loro una multa da ben 280 euro a testa per la trasgressione.