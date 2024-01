Piccoli calciatori protagonisti a Zocco al torneo di calcio della Polisportiva

La passione non va in vacanza e, anzi, proprio le festività natalizie possono essere un’ottima occasione per darle libero sfogo.

E’ quello che è successo sabato, nel giorno dell’Epifania, e domenica nella palestra di Zocco, che ha ospitato il torneo promosso dalla sezione Calcio della Polisportiva Erbusco.

Un'Epifania a colpi di pallone

In campo sono scesi nella prima giornata gli atleti classe 2016 e 2017 della categoria Primi Calci (le squadre coinvolte sono state Fcd Chiari, Orsa Iseo, Pro Palazzolo, San Pancrazio Calcio e i padroni di casa della Polisportiva Erbusco) e nella seconda giornata i bambini classe 2015 delle società Pro Palazzolo, Orsa Iseo e Polisportiva Erbusco. Una manifestazione che ha messo al centro la sana competizione, ma che è stata soprattutto un’occasione di svago e di ritrovo: tutte le squadre sono state premiate e a trionfare è stato lo sport, insieme alla condivisione della passione per il calcio.

«Ringraziamo le società che hanno partecipato, tutto lo staff della sezione Calcio e i nostri instancabili volontari - ha commentato il presidente della sezione Cristian Lini - Un ringraziamento speciale agli Alpini di Zocco Spina per la collaborazione e il supporto».

Non è mancato un pensiero alle famiglie, pronte a investire tempo e risorse per far germogliare il talento dei loro figli, e ovviamente ai meravigliosi bambini in campo, che hanno dato prova di entusiasmo, rispetto e lealtà. Il torneo della Befana, insomma, si è chiuso con un bilancio assolutamente positivo; ora, con la riapertura delle scuole, la sezione Calcio è pronta a ripartire con i consueti allenamenti in vista della ripresa del Campionato.