Picchiava e minacciava la compagna, arrestato l’aguzzino 44enne

I Carabinieri della Stazione di Gambara hanno arrestato un uomo 44nne residente a Gottolengo, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

I maltrattamenti

L’uomo da anni conviveva con una ragazza più giovane e la sottoponeva a continui maltrattamenti consistiti in percosse e minacce. La donna in alcune occasioni ha trovato la forza di lasciarlo nonostante le botte e le minacce, ma lui è sempre riuscito a tornare nella casa in cui convivono e riappacificarsi.

Le minacce, gli insulti non si limitavano solo alla sua compagna ma anche ai genitori di lei, episodi che gli sono valse diverse denunce ed anche la misura del divieto di avvicinamento ai suoceri.

L’arresto

Circa un mese fa, dopo l’ennesima lite, finalmente la donna ha trovato la forza di formalizzare una denuncia in forza della quale il GIP di Brescia ha emesso un ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare. Sembrava la fine di un incubo ma lei, dopo pochi giorni, nuovamente lo accoglie in casa.

Il periodo di tregua è stato brevissimo. Questa volta l’uomo con le forbici ha tagliato tutti i vestiti della donna minacciando anche i suoi nipotini. La vittima è quindi tornata alla stazione dei carabinieri di Gambara dove ha presentato nuova denuncia riferendo delle ulteriori violenze fisiche e psichiche subite nonostante il divieto di avvicinamento.

La donna è stata subito portata in luogo sicuro e, tempo due giorni, il GIP di Brescia ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere.