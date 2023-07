Picchia la madre per estorcerle denaro: ora non potrà più avvicinarsi

Maltrattamenti, lesioni personali, estorsione. Sono queste le accuse a carico di un uomo classe 1982 residente a Cazzago San Martino. La vittima dei suoi abusi era la madre, invalida, alla quale ora il 41enne non potrà più avvicinarsi.

Picchia la madre per estorcerle denaro: disposto l'allontanamento

Nella giornata di martedì 25 luglio i carabinieri della stazione di Cazzago San Martino hanno eseguito una misura cautelare personale a carico del 41enne. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha infatti disposto l'allontanamento dalla casa familiare (dove abitava insieme alla madre invalida) e il divieto di avvicinamento.

Mesi di abusi e violenze

La donna, invalida, ha subito mesi di abusi e violenze dietro le mura domestiche. Un'escalation che era culminata, nel giugno scorso, in una grave aggressione. Il figlio, infatti, l'aveva minacciata chiedendole denaro, ma lei gli aveva spiegato che non aveva nulla da dargli. In risposta, lui l'aveva picchiata, arrivando a romperle il braccio. L'episodio aveva innescato anche l'intervento dei Servizi sociali del Comune.