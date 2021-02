Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Capriolo, un episodio molto grave.

Picchia la madre, che si rifugia dalla parrucchiera: denunciato 40enne

Attimi di paura per una donna di Capriolo, che per scappare dalle mani del figlio violento si è rifugiata dalla parrucchiera. Una scena di estrema violenza, che non è degenerata soltanto grazie al pronto intervento di un carabiniere del Radiomobile di Chiari, il quale, nonostante fosse fuori servizio, è intervenuto immediatamente per capire cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Capriolo, che conoscono bene il soggetto, e i militari di Chiari, allertati dal collega. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

