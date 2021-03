Pic nic nel parco, multate tre famiglie: è successo a Capriano del Colle, nell’ambito del controlli messi in atto dalla Polizia Locale per evitare gli assembramenti e limitare la diffusione del contagio da Covid.

Avevano approfittato della giornata di sole, l’ultima prima dell’ingresso nelle restrizioni della zona rossa, per riunirsi tutti insieme e consumare un piccolo pic nic in uno dei parchi pubblici. L’assembramento non è però sfuggito agli agenti della Polizia Locale di Capriano del Colle e Azzano Mella, che durante i pattugliamento condotti fra il paese e il Montenetto, hanno notato il gruppetto di circa 12 persone fra adulti e bambini legati da parentela ma non conviventi. A ognuno dei tre nuclei famigliari è stata quindi elevata una sanzione di 400 euro (280 se saldata entro i canonici 5 giorni) per violazione della normatica antiCovid e sono stati invitati a tornare presso le proprie abitazioni.