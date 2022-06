Piazza Garibaldi è pronta: stasera l'inaugurazione

Piazza Garibaldi a Orzinuovi è finalmente pronta: sia per l’inaugurazione che per trasformarsi, per una notte, in una discoteca a cielo aperto.

Stasera l'inaugurazione di piazza Garibaldi

Dai sampietrini rovinati e ammalorati fino ad avere uno spazio pulito e ordinato, ma soprattutto con le tubature dell’acqua che funzionano. Già perché l’impianto sotterraneo è stato completamente rifatto, per evitare gli allagamenti che erano ormai una routine in passato.

Piazza Garibaldi è ormai pronta per gli orceani. Nelle scorse settimane, grazie alla cooperativa La Nuvola, un salotto pieno di divani, adesso, con i parcheggi che sono stati ridisegnati, può finalmente aprire. Sabato, infatti, dalle 19, via alla festa.

«Anche la Sovrintendenza ci ha dato il pare positivo per la sistemazione, è tutto pronto per festeggiare - ha detto il sindaco Gianpietro Maffoni - I lavori sono stati eseguiti in maniera eccellente e conclusi prima, siamo molto orgogliosi: questa è la prima e vera opera di Orzinuovi e il primo bando al quale abbiamo partecipato vinto dopo due anni di Covid. Una rivincita. Si tratta di uno dei primi lavori di una serie che andremo a realizzare. A breve inizieremo con la sistemazione del parcheggio del palazzetto sport insieme alle ciclabili verso la frazione di Barco e del cimitero. Motori caldi anche per lo spiazzo davanti alle medie. Conto di vedere tutti sabato sera alle 20.45 al taglio del nastro, per festeggiare insieme, uniti come prima della pandemia».

Organizzazione e dj set sono nelle mani della Pro Loco.

«Quella dell’inaugurazione di piazza Garibaldi sarà una serata davvero speciale - ha spiegato Mario Bonetti - Si inizierà alle 19 con l’area ristoro realizzata dai negozi della piazza con tanto cibo, bevande e buona musica. Ci sarà anche un intrattenimento pre serata. Alle 20.45 ci sarà poi il taglio del nastro con le autorità e finito il momento cerimoniale via alla silent disco».

Tutti con le cuffie in testa, niente rumore dalle casse, e un dj che invierà direttamente la musica nelle orecchie degli interessati. Si potrà ballare in silenzio ma anche cantare a squarciagola nella nuova arena orceana.

«Chi vuole può prenotare le cuffie sul sito della Pro Loco e su quello di Teleorzi - ha proseguito Bonetti - Le persone possono ascoltare dagli apparecchi, scegliendo il canale che preferisce dei nostri tre dj».

La serata finirà allo scoccare della mezzanotte.

Divertimento, buon cibo e festa, momenti che Orzinuovi, dopo tutto quello che ha passato durante la pandemia merita sicuramente.