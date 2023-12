Pianura sostenibile: un progetto per la mobilità dolce

L'imponente progetto è servito per mappare tutte le piste ciclo pedonali presenti sul territorio proponendo anche una vita di sviluppo futuro.

Pianura sostenibile

Nato nel 2022 il progetto ha visto la sua conclusione ieri, giovedì 7, presso il Castello di Padernello. Gli attori di questa importante iniziativa sono stati Fondazione Cogeme in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia. Alla serata erano presenti numerosi sindaci della Bassa, Domenico Pedroni, presidente di Fondazione Castello di Padernello, Giovanni Benzoni, presidente dell'associazione Terre Basse, Elvio Bertoletti, consigliere di Fondazione Cogeme, le professoresse Anna Richiedei e Michèle Pezzagno e Pierpaola Archini, dirigente settore strade e trasporti Provincia di Brescia in collegamento da remoto, e Michele Scalvenzi segretario di Fondazione Cogeme. I risultati del progetto sono importanti e segnano un punto di partenza: l'imponente lavoro ha mappato tutte le piste ciclo pedonali presenti evidenziandone criticità e potenzialità. L'obiettivo è quello di creare una rete tra Comuni in cui si a facile spostarsi, a piedi o in bicicletta, in totale sicurezza, questo ha a che fare non solo con l'idea di turismo di prossimità che sta dando vita a tante iniziative, ma anche con la possibilità di raggiungere i Comuni limitrofi per usufruire di servizi mancanti nel proprio paese. Grazie anche all'enorme lavoro dell'associazione Terre Basse sta prendendo sempre più piede la consapevolezza della necessità di fare rete per la sopravvivenza dei piccoli centri.