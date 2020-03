“Piantiamola”: un tatuaggio per un albero. Il progetto avrebbe dovuto prendere vita ieri, domenica 8 marzo: nonostante le restrizioni in vigore l’iniziativa non si ferma.

“Piantiamola”: un tatuaggio per un albero. L’iniziativa non si ferma

“Piantiamola”: a volte quella che potrebbe sembrare una brusca affermazione, è in realtà il seme di un progetto insolito e allo stesso tempo generoso. Ideata dal tatuatore Marco Gozzetti, l’iniziativa prende in considerazione un’equazione davvero particolare: un tatuaggio per un albero.

“Come possiamo creare qualcosa di nuovo per aiutare l’ambiente e come possiamo usare il tatuaggio per sostenere l’ambiente in cui viviamo?” sono alcune delle domande che si è posto l’artista bresciano nella fase embrionale del progetto, che doveva essere presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Castegnato.

Il progetto

Dieci gli studi di tatuaggio in tutta Italia che avrebbero dovuto realizzare ieri, domenica 8 marzo, una maratona sul tema ambientale.

“Piantiamola non si ferma – ha esclamato Marco Gozzetti – In un momento di restrizioni e di malessere che serpeggia e aleggia, tutta la compagine coinvolta rimane compatta e determinata. Abbiamo deciso di cambiare le modalità per aderire al progetto di piantumazione che doveva convergere in una super walk-in.

Avendo preso un impegno e decisi a mantenerlo si è pensato di organizzarci così: da oggi fino a fine marzo è possibile recarsi negli studi aderenti ed eseguirere in loco il tatuaggio”.

A questo proposito verrà creata una pagina Facebook chiamata proprio “#piantiamola”, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni utili per partecipare.

In pratica una parte del ricavato verrà usata per piantumare nelle prossime settimane 100 nuovi alberi a Castegnato.

“L’iniziativa coinvolgerà anche le realtà a noi vicine, con cui già collaboriamo per la messa a dimora del verde – ha spiegato Gianluca Cominassi, grande sostenitore delle proposte cosiddette green – A noi semplicemente il compito di ospitare queste nuove piante: un plauso va all’ideatore e a chi ha deciso di sostenere tutto il progetto”.

