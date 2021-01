Piano vaccinazioni: il “Modello Ospitaletto” presentato in TV. Il progetto è stato ritenuto d’esempio per tutta la regione.

Piano vaccinazioni: il “Modello Ospitaletto” presentato in TV

Per il Comune di Ospitaletto il piano anti influenzale è stato un importante banco di prova per la prossima vaccinazione di massa anti Covid-19. “Rinnoviamo il nostro grazie ai medici di medicina generale, ai volontari della Protezione Civile, Croce verde e Apa” ha sottolineato il sindaco Giovanni Battista Sarnico, durante il servizio di Pierluigi Ferrari ieri andato in onda ieri su TGR Lombardia.

Il modello per le vaccinazioni di Ospitaletto è infatti stato reputato di esempio per tutta la Regione Lombardia.

Dopo gli accordi tra quest’ultima e i medici di base per la somministrazione del vaccino anti Covid, la soluzione logistica adottata da Sarnico e dal suo staff nei mesi scorsi si è rivelata da subito funzionale e apprezzata, offrendo un valido spunto per la campagna vaccinale contro il Coronavirus.

Di fatto all’interno del palazzetto dello sport di via X Giornate erano stati allestiti degli stand per i vari punti vaccino. La distribuzione era stata poi divisa per medico e cognome.