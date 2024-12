Piano asfalti a Rodengo Saiano: stanziato quasi un milione di euro.

Nel corso degli ultimi mesi il comune ha predisposto a avviato il piano asfalti per il 2024. In particolare sono state individuate le strade sia centrali che periferiche più bisognose di intervento. Non sono stati esclusi i tratti di marciapiedi e piste ciclabili. Per tali opere sono stati stanziati circa 500mila euro i quali, sommati a 500mila euro del 2023, portano l'Amministrazione ad aver destinato quasi 1milione di euro in poco più di quindici mesi per i rifacimenti degli asfalti.

Contestualmente, gli enti coinvolti nelle manomissioni del suolo (UnaReti, Intred, Enel, etc.) per varie tipologie di intervento, hanno avviato numerosi ripristini dell’asfalto contribuendo al rifacimento di altre strade grazie al monitoraggio e coordinamento dell’Ufficio tecnico che ha evitato inutili sovrapposizioni.

L'Amministrazione comunale ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito alle manomissioni del suolo effettuate da enti esterni:

"Gli interventi urgenti (perdite d’acqua, gas, etc) sono sempre autorizzati per legge. Gli scavi in mini-trincea per gli allacci tecnologici (fibra ottica) prevedono il ripristino SOLO per una larghezza di 50 cm, come stabilito dal Dlgs 33/2016, nulla di più può essere “preteso” dal Comune. Gli interventi di ammodernamento e manutenzione dei sottoservizi (acqua, fogna, energia elettrica) prevedono un ripristino temporaneo del binder, in attesa che il materiale interrato si assesti. Il tempo di assestamento va dai 6 ai 12 mesi e dipende fortemente da fattori climatici. Per questo motivo può capitare che i ripristini definitivi vengano eseguiti dopo diversi mesi (come nel caso del rifacimento dell’acquedotto del nostro territorio). I ripristini sono sempre in capo al gestore/ditta che ha effettuato la manomissione, realizzati in accordo con il Comune. Con riferimento ai costi - hanno poi concluso - è doveroso far notare come, anche per gli asfalti, i prezzi siano quasi raddoppiati riducendo i mq asfaltabili per anno, in considerazione delle disponibilità di bilancio; basti pensare che nel 2021 il costo medio era di 10€/mq, oggi si attesta intorno ai 18€/mq".