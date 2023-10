La solidarietà di tanti manerbiesi (e non solo) ha reso possibile il sogno del laboratorio di pet therapy per gli anziani della Casa di riposo della città. Sabato pomeriggio ha preso il via la presentazione del progetto fortemente voluto dal gruppo AssoVerde Santa Lucia che grazie alla preziosa collaborazione con Cassa Padana che ha raddoppiato la cifre donata per l’iniziativa.

Pet Therapy per i nonni alla Casa di riposo di Manerbio

«La scelta della Pet Therapy non è stata casuale - ha spiegato il presidente di AssoVerde, Romano Fadani - Sappiamo che queste attività sono state apprezzate tantissimo dai nostri nonni della Casa di riposo, così abbiamo deciso di provare ad organizzarla con l’aiuto di tutti ed è a queste persone che va il nostro grande ringraziamento!». Presenti all’evento anche il sindaco di Manerbio Paolo Vittorielli e l’assessore ai Servizi sociali Marilena Guindani.

Il progetto partirà ufficialmente il prossimo 18 ottobre «Vorrei ringraziare anche Luca Cavagnini, la Migross e Dimmi di sì per aver contribuito a rendere perfetta la giornata con il rinfresco - ha continuato Fadani - Ma come sempre, e soprattutto, i miei volontari che lavorano sempre sodo e si rimboccano le maniche per la nostra comunità».

Il progetto

Ma parliamo di numeri: si tratta di 10 sedute con 3 bellissimi labrador per un costo complessivo di 2mila euro, mille sono stati raccolti grazie alle donazioni, mentre il resto è stato aggiunto dalla banca. La pet therapy è la terapia dell’animale da affezione. Numerosi studi hanno dimostrato il valore degli animali come strumento di cura e di stimolazione, in particolar modo per gli anziani ospiti delle case di riposo. L’animale infatti «rompe il ghiaccio», fornisce argomenti di conversazione e favorisce comunicazione e relazioni sociali.

Gli animali utilizzati durante gli incontri di pet therapy hanno un carattere amichevole e socievole e vengono addestrati in modo da potersi relazionare con gli estranei, lasciarsi accarezzare e interagire anche con gli anziani che sono sulla sedia a rotelle, o si muovono con stampelle o altri ausili per la mobilità.