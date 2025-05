Peschiera Farm B&B: il sogno rurale di Melissa e Stefano prende vita a Offlaga

Ad Offlaga, in un’antica corte rurale, ha preso avvio la prima iniziativa a carattere ricettivo del paese, la: «Peschiera farm B&B». L’antico cascinale, residenza di campagna della nobile famiglia Fè d’Ostiani, da cinque generazioni di proprietà Farina, sorge a pochi passi dalla piazza.

Il sogno di Melissa e Stefano

Ad impreziosire ulteriormente l’iniziativa è Melissa, da 13 anni trapiantata ad Offlaga.

«Io che sono cresciuta a Bellaria, con il mare sotto casa, mi sono innamorata prima di Stefano e poi della bassa bresciana – chiosa la bella Romagnola – Con mio marito e i miei due figli, invece di abbandonare la campagna e le grandi responsabilità che ci sono dietro a questi immensi casolari, abbiamo scelto di ristrutturare rimanere a viverci per una vita più genuina sostenibile e in connessione con la natura. Stefano desiderava dare una nuova identità alla cascina di famiglia e ora siamo orgogliosi di veder prendere forma i nostri sogni e di farlo in una terra ricca di storia, tradizioni e natura come la bassa Bresciana. Le nostre più grandi passioni: l'amore per la natura, il cibo genuino e la gioia di accogliere le persone a casa nostra, ecco come nasce il nostro “bed and breakfast”. L'ingrediente segreto è nella colazione dove tutto è fatto in casa con semplicità e dedizione. Per ospiti particolarmente amanti della vita agreste è possibile ritagliare momenti nella giornata maggiormente legati alla natura, nascendo noi come azienda agricola. La cucina, da buoni italiani, è uno dei nostri luoghi preferiti e qui dove saremo felici di servire la colazione ai nostri ospiti. Lo stile i materiali che caratterizzano le stanze di Peschiera Farm sono coerenti con il contesto rurale nel quale viviamo, abbiamo usato il nostro gusto personale con profondo rispetto per la tradizione. Tre camere, una diversa dall'altra, con bagno privato. A noi piace fare le cose come una volta».

Bravi. Un’iniziativa che certamente avrà successo.