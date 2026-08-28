Pesanti e continue minacce telefoniche alla ex moglie: in manette un 72enne.

Arrestato un 72enne

É stato arrestato in flagranza differita (che consente di arrestare il soggetto interessato entro 48 ore dal fatto) un 72enne dopo le innumerevoli e pesanti minacce di morte rivolte alla ex moglie. In prima linea i carabinieri della stazione di Gambara che sono intervenuti nel centro abitato di Pralboino dove l’anziano è stato rintracciato mentre era in sella alla sua bicicletta.

Quella mattina la donna si era recata dai carabinieri di Gambara per sporgere denuncia nei confronti dell’ex marito, esasperata dal suo comportamento aggressivo e dalle continue minacce telefoniche e tramite messaggi WhatsApp ormai da oltre due settimane. A spaventare comprensibilmente la donna le minacce di morte ormai all’ordine del giorno.

Pesanti e continue minacce alla ex moglie: non è un caso isolato

L’ultimo episodio in ordine di tempo risale alla sera prima: per tutta la notte l’uomo avrebbe invaso la ex moglie di telefonate, effettuando decine di tentativi di contatto ai quali la vittima, terrorizzata, non aveva mai risposto. Il culmine è stato raggiunto con uno dei messaggi inviati, nel quale l’uomo ha minacciato di morte la donna, intimandole inoltre di non richiedere l’intervento dei Carabinieri. Non si tratta però di un caso isolato: la coppia è infatti già nota per episodi di questo tipo. Tra questi quello registrato dopo Ferragosto quando la vittima aveva sporto denuncia-querela decidendo di lasciare l’abitazione e trovando ospitalità in una località più sicura. Così i militari della stazione di Gambara, una volta raccolta la denuncia e documentate le minacce e i comportamenti vessatori dell’uomo attraverso l’analisi delle chat, hanno rintracciato l’anziano a Pralboino.

Associato alla casa circondariale di Brescia, nei suoi confronti è scattato il protocollo previsto dal Codice Rosso.