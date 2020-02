Perseguita l’ex moglie, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Manerbio, hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne di Valdagno per atti persecutori nei confronti dell’ex.

Ha cercato di aggredirla alle spalle

L’ha aspettata sotto casa e ha cercato di aggredirla alle spalle, ma la donna è riuscita a divincolarsi. E’ accaduto ieri pomeriggio, in un paese della Bassa bresciana, dove la ragazza era andata ad abitare da poche settimane, successivamente alla separazione con l’uomo e alla sua denuncia per maltrattamenti in famiglia Per fortuna è riuscita a divincolarsi e fuggire dai vicini di casa. L’uomo, di fronte alla porta sbarrata, ha deciso di darsi alla fuga, venendo rintracciato poco dopo dalla pattuglia della stazione di Manerbio. I militari lo hanno subito arrestato, anche in forza di un divieto di avvicinamento emesso a seguito della prima denuncia. L’arresto è stato convalidato dal GIP di Brescia che ha disposto la custodia cautelare per l’uomo.

