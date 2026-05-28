Perseguita l’ex compagna e la minaccia di morte: 28enne arrestato.

In manette

Succede a Gambara: un uomo di 28 anni è stato arrestato in flagranza differita dopo l’ennesima denuncia presentata dalla sua ex compagna. Ma procediamo con ordine.

L’uomo, residente nella bassa bresciana e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza differita (la flagranza in differita è un istituto giuridico (Art. 382 bis c.p.p.) che permette alle forze dell’ordine di arrestare il responsabile di un reato anche a distanza di ore, quando non è più possibile coglierlo sul fatto, purché l’identificazione avvenga in modo inequivocabile tramite video, foto o prove digitali, entro massimo 48 ore) nella tarda serata di ieri (mercoledì 27 maggio 2026) da parte dei carabinieri della stazione di Gambara.

Perseguita l’ex compagna: due denunce in pochi mesi

Dalle ricostruzioni dei militari l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la ex compagna dopo la fine della relazione e convivenza durata circa sei anni e terminata nel mese di settembre 2024: da lì un susseguirsi di molestie, minacce ed anche aggressioni fisiche. A marzo di quest’anno la donna, stanca, si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di Gambara, formalizzando querela per i maltrattamenti subiti. Ieri mattina (mercoledì 27 maggio 2026) la donna che lavora come commessa, ha presentato un’altra denuncia nei confronti del 28enne raccontando di aver ricevuto dallo stesso nell’ultimo periodo, numerosi tra telefonate e messaggi spesso per futili motivi ma con spesso non velate minacce di morte.

Sono quindi partite tempestivamente le indagini da parte dei carabinieri a seguito delle quali l’uomo è stato rintracciato nel trado pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026 a casa propria: ai suoi polsi sono scattate le manette per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Per lui si sono aperte le porte del carcere.