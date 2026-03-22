Perseguita la ex compagna e la blocca su un autobus: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, venerdì 20 marzo,hanno arrestato in flagranza di reato un uomo residente nella bassa bresciana, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Perseguita l’ex e la blocca su un autobus: arrestat

L’intervento è partito dalla segnalazione della vittima, che ha chiamato le foeze dell’ordine dopo essere stata avvicinata dall’ex convivente presso una fermata del trasporto pubblico. Una volta salita a bordo dell’autobus, l’uomo le avrebbe impedito di scendere dal mezzo, mantenendo una condotta intimidatoria e vessatorie.

I carabinieri, intervenuti nell’immediato, hanno intercettato il veicolo e bloccato l’uomo, che ha provato a sottrarsi al controllo. Non si è trattato di un caso isolato: la donna nelle settimane precedenti aveva già denunciato l’ex compagno, che non si era rassegnato alla fine della relazione. L’uomo, già denunciato a piede libero, è stato quindi arrestato e portato in carcere.