Nella bassa

Perseguita la ex compagna e la blocca su un autobus: arrestato

L'uomo, che non si era rassegnato alla fine della relazione, era già stato denunciato poche settimane prima

Perseguita la ex compagna e la blocca su un autobus: arrestato

22/03/2026 alle 10:05

 

 

Tu cosa ne pensi?