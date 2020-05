Pericoloso fuori strada sulla sp2 a Orzinuovi. E’ accaduto poco fa, soccorsi sul posto.

Pericoloso fuori strada sulla Sp2

E’ accaduto poco fa sulla Sp2, in direzione Ludriano, a Orzinuovi, un fuori strada che ha coinvolto una donna di 40 anni. L’allarme è scattato in codice rosso perché da una prima ricostruzione dei fatti la situazione sembrava essere molto grave. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi, seguiti dall’ambulanza. I soccorritori, hanno evidenziato alcune lesioni non gravi sulla conducente, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo al nosocomio più vicino.

Le Forze dell’ordine si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, che al momento non è ancora chiara.

