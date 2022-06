Pericolo per la sicurezza pubblica, chiuso il circolo privato

La Stazione Carabinieri di Orzinuovi, ha notificato la sospensione per dieci giorni dell’autorizzazione per la conduzione dell’attività di circolo privato munito di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sito nella prima periferia del paese.

I sigilli

Il provvedimento richiesto dai militari della Stazioni di Orzinuovi ed emesso dal Questore di Brescia ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. si è reso necessario in quanto dai primi mesi dell’anno in diverse occasioni si sono create situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica avvenute in orario serale e nelle vicinanze del circolo. In particolare in almeno due occasioni hanno avuto luogo liti ove rimanevano coinvolti anche avventori, veniva inoltre provato durante le attività di controllo da parte dei carabinieri l’abituale frequentazione del medesimo da parte di persone pregiudicate o dedite alcool. Questa mattina (lunedì 27 giugno) l’apposizione dei sigilli che verranno rimossi tra dieci giorni.