Pericolo calcinacci: chiusa via Tito Speri

Lo ha stabilito con un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente il comune di Botticino. La stessa Amministrazione ne ha dato notizia anche sulle sue pagine social.

Quali sono le strade interessate dall'ordinanza e le tempistiche previste

Ad essere interessato, in particolare, il tratto compreso tra i civici 68 e 105 a Sera: in questo caso rimarrà chiusa fino al 12 settembre 2023 per consentirne i lavori di messa in sicurezza. Ad essere interessata anche via Mazzini in prossimità dell'intersezione con via Cavour, via Tito Speri e via Don Tadini che verrà riaperta entro venerdì 8 settembre 2023.