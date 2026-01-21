Perdita sulla tubazione del gas: il ponte sul torrente La Canale chiuso fino al 30 gennaio.

Perdita sulla tubazione del gas

A renderlo noto è il comune di Gussago:

“A seguito dell’individuazione di una perdita sulla tubazione del gas posizionata in prossimità del ponte sul torrente La Canale in Via Casaglio si rende necessario intervenire con urgenza per effettuare le opportune opere di manutenzione – hanno fatto sapere – . Si precisa che la perdita, essendo all’aria aperta, non comporta rischi per la popolazione, ma richiede comunque un intervento tempestivo per garantire la piena sicurezza dell’infrastruttura e il corretto funzionamento della rete. Per consentire ai tecnici di operare in condizioni di totale sicurezza – considerata anche la limitata larghezza del ponte – sarà indispensabile chiudere completamente al transito il ponte di Via Casaglio in entrambi i sensi di marcia”.

É stata quindi disposta la chiusura da lunedì 26 gennaio 2026 dalle 8.30 a venerdì 30 gennaio 2026:

” Il passaggio sarà consentito ai soli residenti, compatibilmente con le esigenze del cantiere. Durante tutta la durata dei lavori verrà predisposta segnaletica adeguata per indicare i percorsi alternativi e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. L’Amministrazione ha previsto un arco temporale di cinque giorni lavorativi, ma l’auspicio è di poter concludere l’intervento in tempi più brevi, qualora non emergano imprevisti”.

Inevitabili i disagi