Perde l'orientamento a oltre mille metri di quota, interviene l'elisoccorso

Soccorsi

La giovane è stata ritrovata in un canale.

Una ragazza di 21 anni di Verona è stata soccorsa oggi pomeriggio, giovedì 30 dicembre 2021, nei monti sopra Zone.

Non trovava più la strada di casa

Era uscita da sola per una passeggiata ma poi ha perso l’orientamento e non era più in grado di rientrare; allora ha chiesto aiuto con il telefonino. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino bresciano, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Brescia di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L'allerta è giunto intorno alle 15:30. È partita subito una squadra di tecnici della Stazione di Breno del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, composta da sette soccorritori.

Sul posto l'elisoccorso

Intanto la giovane è stata localizzata: si trovava in un canale, nella zona del Corno delle capre, a 1250 metri di quota. Era illesa; l’hanno recuperata con l'elicottero. L'intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.

Massima prudenza nelle escursioni, ore di luce ridotte

In questo periodo le ore di luce a disposizione sono ridotte, inoltre in quota o nelle zone all'ombra ci possono essere tratti con neve o ghiaccio. È molto importante pianificare in anticipo le escursioni e prestare attenzione ad abbigliamento e attrezzatura. Se siete in difficoltà, chiamate subito il 112, prima che diventi buio.