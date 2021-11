Verolanuova

Per fortuna in quel monento non transitava nessuno. Alla guida un 23enne: non è in pericolo di vita

Si ribalta dopo la curva, ferito un 23enne: è successo poco fa in via Kennedy.

Perde il controllo, invade la corsia opposta e si ribalta

Stando alle prime informazioni sembra che il giovane, che si trovava da solo in auto, stesse viaggiando in direzione Verolanuova. Dopo aver affrontato al rotonda in località Bettolino nell'immettersi sulla strada, probabilemente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del mezzo, ha superato il cordolo che divide la strada e invaso la corsia opposta, dove per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno. Poi si è ribaltato e ha finito la sua corsa nell'erba a bordo strada.

Attimi di paura, che per fortuna si sono tradotti in un respiro di sollievo: il giovane, un 23enne, è stato soccorso dall'ambulanza del Dominato Leonense. Ferito, ma non in pericolo di vita è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per i rilievi, e i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova.