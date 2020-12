Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail LE FOTO

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: è successo poco fa in via Don Maestrini, in prossimità della rotonda del centro Le Sorgive di Flero.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, giunta sul posto con due pattuglie per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni sembra che il conducente dell’automobile, un ragazzo di 25 anni, per motivi ancora da accertare abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro con forza contro il guard rail. A bordo dell’auto si trovava anche una 27enne.

In pochi minuti sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, un’automedica da Manerbio e due ambulanze, il Cosp di Flero e i soccorritori di Bagnolo Mella, che hanno subito aiutato i due passeggeri estranedoli dall’utilitaria ormai distrutta. L’impatto è stato violento, ma per fortuna sembra che le loro condizioni non siano gravi: entrambi sono sempre rimasti coscienti e sono stati affidati alle cure dei soccorritori in attesa del trasporto in ospedale.