Perde il controllo dell'auto e si ribalta nei campi: paura per un 40enne

Esce di strada e si ribalta nei campi: paura per un 40enne. E' successo poco fa a Orzinuovi: l'uomo per fortuna non sembra essere gravemente ferito.

Esce di strada e si ribalta nei campi

Secondo la prima ricostruzione dell'acceduto l'uomo, un 40enne, avrebbe fatto tutto da solo. Stava percorrendo la Sp1 fuori dall'abitato quando, all'altezza dell'incrocio con via Abbazia, ha perso il controllo dell'automobile e si è ribaltato in mezzo ai campi che costeggiano la stada. I presenti hanno subito all'allertato i soccorsi e in poco tempo sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Soncino, un'automedica e successivamente l'eliambulanza da Bergamo.

Per fortuna le condizioni dell'uomo non sono gravi. E' stato caricato sull'elisoccorso e trasportato in ospedale in codice giallo: ferito e contuso, ma non in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che in questo momento sono all'opera per recuperare il mezzo ribaltato.