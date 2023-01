Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un giardino, ferito un 44enne

Perde il controllo dell'auto, sfonda la recinzione di una villetta e si ribalta in un giardino: è successo verso le 16 lungo il provinciale che corre fra Erbusco e Rovato, a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri. Alla guida un 44enne di Erbusco, trasportato in ospedale.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco di Palazzolo sull'Oglio. Stando a una prima ricostruzione sembra però che il conducente, che stava percorrendo il provinciale alla guida della sua Smart, per motivi ancora da accertare abbia perso il controllo del mezzo e sia finito fuori strada. Nella sua corsa ha travolto una recinzione di una villetta e si è ribaltato nel giardino dell'abitazione, dove per fortuna in quel momento non si trovava nessuno.

I soccorsi

I presenti hanno subito allertato i soccorsi e in poco tempo le sirene dell'ambulanza e dell'automedica hanno riempito la via. L'uomo è stato estratto dall'auto: nell'urto ha riportato un trauma cranico e una grossa ferita alla testa, ma durante tutte le operazioni di soccorso è rimasto cosciente. E' stato trasportato in ospedale, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l'area.

Il sinistro non ha avuto ripercussioni sul traffico, salvo qualche rallentamento dovuto ai conducenti incuriositi dalla presenza dei mezzi di soccorso e dell'automobile ribaltata.