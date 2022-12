La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, ma fortunatamente la 19enne alla guida dell'auto che lunedì 12 dicembre è uscita di strada a Corte Franca se l'è cavata con un grossissimo spavento.

Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un campo

L'incidente è avvenuto in mattinata, poco prima delle 8, in via Risorgimento a Corte Franca, a una manciata di metri dall'intersezione con la Provinciale. Alla guida dell'auto, una Fiat 500, c'era una ragazza classe 2003, residente a Passirano. Improvvisamente la giovane, forse a causa del ghiaccio sull'asfalto, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e ribaltandosi in un campo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.

Soccorsi allertati in codice rosso

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. La giovane è stata prontamente soccorsa, ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Praticamente illesa, se l'è cavata con un grossissimo spavento. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Corte Franca, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Un incidente spettacolare che per fortuna si è concluso senza gravi conseguenze.