Perde il controllo dell'auto, che si ribalta nel fosso: due morti

Tragico incidente a Orzinuovi

Lo schianto, probabilmente causato dalla nebbia, è avvenuto in via Francesca poco prima delle 20. Le vittime hanno 42 e 50 anni.

L'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata nel fosso e per i due occupanti non c'è stato nulla da fare: sono morti annegati. Una vittima ha 42 anni, l'altra 50. Un tragico incidente è avvenuto questa sera, poco prima delle 20, sulla strada Francesca all'altezza di Orzinuovi. Probabilmente a causa della scarsa visibilità, vista la nebbia che da ore copre la zona, il conducente dell'auto ha perso il controllo della vettura, che è si è ribaltata nel fosso che costeggia la strada. Due gli uomini a bordo, che sono rimasti intrappolati tra le lamiere: entrambi non hanno avuto scampo. Uno, il 42enne, è morto sul colpo, l'altro non appena è arrivato in ospedale.

Sul posto si sono immediatamente portati i Vigili del fuoco del fuoco, due ambulanze, due automediche, i Carabinieri di Verolanuova e la Polizia stradale di Brescia.