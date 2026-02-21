Della riqualificazione dell’area mercatale si parla quasi sempre solo in riferimento al nuovo edificio realizzato in via Martinengo, che sarà inaugurato durante la Fiera Lombardia Carne. Il progetto, però, è molto più ampio e abbraccia anche tutto il percorso pedonale degli Spalti, lungo le mura venete. Proprio in questi giorni hanno preso il via i lavori finalizzati a rendere l’intero itinerario più funzionale e percorribile anche a carrozzine, passeggini e persone con disabilità.

Percorso pedonale sugli Spalti, al via il restyling a Rovato

Il cantiere riguarda la sistemazione della passeggiata (che non verrà pavimentata ma sarà resa accessibile a tutti) e l’abbattimento di alcuni alberi (sulla base dello studio effettuato da un agronomo). «Ovviamente saranno sostituiti da nuove alberature», ha annunciato il sindaco Tiziano Belotti, rassicurando sull’impegno dell’Amministrazione comunale a preservare il verde. Sull’impatto dei lavori sul versante dell’accessibilità alla primaria Ai Caduti, che si affaccia proprio sugli Spalti, il primo cittadino ha voluto rassicurare le famiglie: “Ho chiesto di organizzare il cantiere in maniera tale che non ci siano disagi importanti per le scuole – ha sottolineato – Un po’ di confusione in alcune giornate sarà inevitabile, ma i passaggi per l’arrivo e l’uscita dei bambini, in sicurezza, saranno garantiti”.

Probabile, tuttavia, che sia necessaria qualche deviazione finché i lavori non saranno definitivamente conclusi: disagi che si presentano ogni volta che c’è un cantiere, per i quali si può soltanto confidare nella pazienza e nella tolleranza da parte dei cittadini, in questo caso con la promessa che a opere ultimate si avrà a disposizione un percorso pedonale degno di questo nome.

In dirittura d’arrivo i lavori per la nuova mensa

Sempre la primaria Ai Caduti del comprensivo Don Milani è interessata dalla scorsa estate da un altro importante cantiere, che non impatta sulla quotidianità degli studenti ma che punta a dotare il plesso di un servizio importante che purtroppo manca: spazi adeguati per la mensa.

Grazie a un contributo Pnrr da quasi 800mila euro, si sta procedendo alla riconversione del seminterrato dell’edificio, che era in buona parte inutilizzato. Lavori che dovranno essere completati in tempi rapidissimi (il termine è fissato a marzo 2026, con il collaudo entro fine giugno).

Sostanzialmente, il progetto prevede l’esecuzione di un vespaio areato e la realizzazione di una nuova pavimentazione a una quota inferiore di circa 8 cm rispetto a quella attuale (per garantire l’altezza minima di 3 metri prevista dalla normativa). Gli interventi sono volti anche a eliminare lo stato ammalorato dei muri e a ripristinare gli intonaci; sarà nuovamente resa funzionale la cucina già esistente (esclusivamente per la distribuzione di pasti precotti), ed è prevista la realizzazione di un bagno con spogliatoio per il personale e di un blocco di servizi igienici per gli alunni. Negli ambienti che non erano stati oggetto di interventi recenti si procederà anche alla sostituzione di tutti i serramenti esterni; le porte interne verranno tutte sostituite. Allo scopo di rendere più agevole l’accesso al piano interrato si prevede la rimozione del montascale per sostituirlo con una piattaforma elevatrice, che rispetta la normativa vigente riguardante il superamento delle barriere architettoniche e consente un inserimento architettonico armonioso negli spazi. L’appalto è stato affidato alla ditta Recoman di Bari, che ha offerto un ribasso del 10,333% sull’importo dei lavori.