Percorrendo Rovato, in 700 in cammino per la solidarietà

Il movimento fisico fa bene alla salute, ma quando si cammina per una buona causa, allora ne beneficia l’intera comunità. E’ indubbiamente positivo il bilancio della seconda edizione di Percorrendo Rovato, l’iniziativa a sfondo benefico andata in scena domenica 1 ottobre, con partenza dalla bellissima piazza Cavour. La manifestazione ha previsto due percorsi: uno di 5 chilometri adatto a tutti e l’altro di 10 chilometri, pensato per gli atleti e le persone più allenate. E, in effetti, la partecipazione è stata variegata, massiccia e davvero inclusiva: ben 700 gli iscritti.

"È stato un vero successo. Il sole ha reso il tutto ancora più bello. Lo scopo non è solo raccogliere fondi, ma anche dare modo di visitare luoghi della nostra città poco conosciuti. Volevamo creare una mattinata di spensieratezza e inclusione in ottima compagnia, unendo amicizia, condivisione e allegria. Grazie a tutti gli sponsor per il sostegno. Grazie a tutti i partecipanti, grazie ai ragazzi e insegnanti della scuola Gigli per aver dato la disponibilità ad aiutare per le iscrizioni. Grazie alle Protezione Civile, al Cai, alla Venus Triathlon Academy, ai volontari, agli Alpini, ai dipendenti comunali e in particolar modo ad Annalisa Andreis per l'impegno e l'ottima gestione"

Questi il commento dell’assessore all’Associazionismo Elena Belleri .

La camminata era non competitiva, ma oltre all’attestato di partecipazione e al ristoro offerto a tutti gli iscritti, sono stati previsti anche dei premi: al più anziano, ossia Tarcisio Mombelli Serina, classe 1930; alla donna «meno giovane», Maria Laura Colosio, classe 1941; un riconoscimento speciale a Mario Scotti, classe 1941; la più piccola al traguardo è stata Anita Pagani, di appena quattro mesi. Premiate, oltre alle classi scolastiche, anche le associazioni più numerose: sul gradino più alto del podio La casa del sole, sodalizio che opera al servizio dei malati di tumore e dei loro famigliari, fornendo ascolto, informazioni sulla malattia, supporto psicologico e approfondimenti; al secondo posto La giostra a colori, fondata da genitori di ragazzi disabili; terza l’Auser Insieme Rovato che promuove, peraltro con ottimi numeri, il gruppo di cammino. E’ stata inoltre stilata una classifica per i migliori piazzamenti nel percorso di 10 chilometri: in testa alla classifica maschile Mohamed Ftouh, davanti a Marco Corti e Daniele Donna (nella top ten ci sono, dal quarto al decimo, Giuseppe Vezzoli, Peter Scaccabarozzi, William Andreoli, Oscar Cancelli, Tony Longo, Paolo Garzoni e Mattia Scalvini; vincitrice tra le donne Elisa Scalvini, prima davanti a Sara Marcaletti, seconda, e Loretta Roveglia, terza; quarta Rachele Vertua, quinta Monica Forlani e sesta Samanta Brescianini.

Il ricavato in beneficenza alla Lucini Cantù

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Lucini Cantù, che gestisce la casa di riposo. Per questo il presentatore Danilo Simonini ha invitato sul palco, accanto agli assessori Belleri e Valentina Bergo, il presidente Giacomo Fogliata, il consigliere Mattia Ramera, la direttrice generale Daniela Gerardini e il responsabile sanitario Roberto Cabras. "Esprimo un ringraziamento da parte di tutti gli ospiti - ha commentato il presidente Fogliata - Tutto quello che fate va a beneficio dei nostri anziani, che meritano tutta la nostra attenzione. In iniziative come questa traspare il senso di solidarietà della nostra comunità". Alla buona riuscita dell’evento ha sicuramente contribuito la presenza di una schiera di volontari lungo il percorso; il riscaldamento pre-partenza è stato invece curato da Alessia Corsini dell’Asd SportLab.