Bassano bresciano, per piazza Mercato e la palazzina è il 2021 della rinascita

Inquilini e medici di base al posto di polvere e abbandono. Per la piazza del mercato e la palazzina adiacente il 2021 sarà l’anno della rinascita.

Per piazza Mercato e la palazzina è l’anno della rinascita

L’intervento in questione ammonta a circa 200mila euro, interamente finanziato dai fondi regionali e da altri 100mila euro erogati dal Governo. Per prima cosa permetterà di ampliare la piazzetta del mercato, livellandola e trasformandola in un luogo adatto a ospitare manifestazioni civili e culturali. Ma il vero restyling riguarderà la palazzina: i Locali al piano primo (che anni fa hanno ospitato l’asilo nido) verranno adibiti ad alloggi di edilizia economico popolare; quanto al piano terra, ex magazzino, l’idea è che la polvere e l’abbandono facciano posto a due nuove sedi per gli ambulatori dei medici di base. Un’opera «importante sotto l’aspetto sociale, aggregativo e sanitario a costo zero per la nostra comunità e che ci consente di porre un altro tassello nella realizzazione del nostro programma amministrativo», ha commentato soddisfatto il sindaco Michele Sbaraini.

