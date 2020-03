Per le vie di Milzano risuona l’Inno di Mameli

Ore 12 in punto: le strade deserte di Milzano hanno ospitato la melodia dell’Inno di Mameli per dare forza a chi sta lottando contro il virus, ma non solo.

L’Inno di Mameli

E’ stato scelto l’Inno di Mameli, il simbolo per eccellenza dell’Italia che lotta unita per mostrare tutta la vicinanza possibile alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà. Ma anche per dimostrare che Milzano lotta unita contro questa terribile malattia e il messaggio di speranza è stato affidato proprio alle giovani voci degli studenti della scuola Primaria che precedentemente hanno registrato l’Inno che a mezzogiorno un altoparlante montato sul campanile della parrocchiale ha diffuso per tutto il paese. E poi mano sul cuore, finestre spalancate e voci unite: tutti hanno cantato l’Inno di Mameli a squarciagola. Milzano ancora una volta ha dimostrato la sua forza e la sua determinazione a fare fronte comune contro l’emergenza.

