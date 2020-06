Per la «Bretella» di Bagnolo ora c’è il progetto definitivo

Per la «Bretella» di Bagnolo Mella ora c’è il progetto definitivo.

Un altro passo verso la Bretella

Il Comune di Bagnolo Mella e i competenti uffici della Provincia di Brescia hanno ricevuto il progetto definitivo della Bretella che collegherà la SP VII e la ex 45 bis.

Il progetto è stato elaborato dalla Centropadane spa e rappresenta l’ultimo passo previsto dall’iter burocratico prima di giungere a quello esecutivo e alla pubblicazione del bando che assegnerà effettivamente i lavori.

I tempi tecnici non sono certamente quelli che si potrebbero auspicare (specie in campo privato), ma il percorso, tanto atteso dalla comunità bagnolese non solo continua a progredire, ma è giunto ormai in dirittura d’arrivo. «C’è un’importante novità ovvero che nel progetto per la realizzazione della nuova Bretella è stata inserita anche la nuova rotonda che collegherà via Urne e ci permetterà di togliere dal nostro territorio uno degli ultimi semafori rimasti – ha spiegato il primo cittadino Cristina Almici – Finalmente, stiamo per realizzare un sogno cullato per tanti anni da tutta la nostra comunità».