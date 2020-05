Per due settimane la Protezione civile consegnerà le mascherine in piazza IV Novembre.

Mascherine in piazza

La società Facenti Srl ha omaggiato i bambini e i ragazzi bagnolesi (aventi età compresa tra i 5 e i 18 anni) di mascherine protettive innovative ed ecosostenibili. Un prodotto riutilizzabile e lavabile ad alte temperature, e con requisiti tecnici filtranti adeguati, grazie anche al supporto del Politecnico di Milano. La mascherina FaceMask è realizzata con macchinari riconvertiti dalla produzione di calze, che unisce il comfort del cotone elasticizzato alla sicurezza di un filtro multistrato intercambiabile di Tnt certificato.

E della distribuzione se ne occuperà la Protezione civile che in queste due settimane sarà presente in piazza IV Novembre: dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 e la domenica dalle 9.30 alle 11. Per il ritiro si invitano i genitori/famigliari ad entrare in piazza, percorrendo via Chiodi, con un documento relativo ai minori per i quali si ritirano le mascherine.

