Pensogiovane: ecco tutte le foto dei premiati dell’Ambito Oglio Ovest

di Federica Gisonna

Nonostante la pandemia, sono stati presentati 30 progetti che hanno coinvolto 112 ragazzi residenti nei Comuni dell’Ambito Oglio Ovest. Venerdì sera le particolarissime premiazioni.

Pensogiovane: ecco tutti i progetti dell’Ambito Oglio Ovest

Il Coronavirus non ferma le idee e la creatività e, soprattutto quando ci sono di mezzo i ragazzi e tante persone di buona volontà, tutto passa in streaming… e il divertimento è assicurato.

Venerdì sera, Gibi Volpi, ha presentato la versione online delle premiazioni del bando PensoGiovane promosso dall’Ambito Oglio Ovest ed, è inutile negarlo, l’appuntamento è stato incredibile anche grazie agli amministratori, gli educatori (fondamentale è stata anche la Cooperativa Sana), gli assistenti sociali e i dipendenti degli uffici comunali che si sono prestati per raggiungere i protagonisti direttamente a casa (e in completa sicurezza) per consegnare gli assegni da 2.000, 1.000 e 800 euro.

Il bando offre ai giovani l’opportunità di scoprire le proprie capacità, abilità e competenze in vista delle sfide professionali (e non solo) chiamandoli a presentare dei progetti in differenti tematiche: creatività, tecnologia, start up e relazioni d’aiuto. I progetti presentati sono stati 30 e hanno coinvolto ben 112 ragazzi (suddivisi in Under 18 e Over 18) di Comuni di Chiari, Rovato, Coccaglio, Rudiano, Castelcovati e Roccafranca. Questi sono stati valutati dalla giuria composta da Alessandro Bellini, referente dell’ufficio di Piano, Giulia Pedersoli (psicologa), Marco Le Monache (professore liceale), Simone Agnetti (referente Diocesi e oratorio) e Stefano Laffi (sociologo e ricercatore). Proprio come le premiazioni, anche l’elaborazione si è svolta in modalità telematica e l’impegno, da parte di tutti, è stato massimo.

Un po’ come in «C’è posta per te», venerdì, gli amministratori e consiglieri comunali (Chiara Facchetti, Domenico Codoni, Maurizio Libretti, Emanule Arrighetti, Monica Lupatini, Eugenio Fossati, Simone Agnelli, Elena Belleri, Fabiana Valli, Emma Delfrate, Clara Podavite, Nicola Facchi e il sindaco Marco Franzelli con la Giunta) si sono messi in gioco per consegnare gli assegni mentre dalla «sala regia», Volpi ha presentato i progetti e tenuto le fila della serata.

Non sono mancati gli interventi del sindaco Massimo Vizzardi, che ha spiegato come quest’anno sia stato deciso che tutti i progetti, an che quelli non sul podio, fossero premiati con 800 euro («è importante coltivare i propri sogni e progetti, inoltre grazie anche a coloro che hanno reso possibile anche la realizzazione di tutto ciò»), e del presidente dell’Ambito, Fabiana Valli (anche vicesindaco di Castelcovati) che ha rimarcato la necessità di credere nei sogni dei più giovani e aiutarli affinché si realizzino.

«Ringrazio tutti i ragazzi che si sono messi in gioco – ha spiegato la Valli – Si sono reinventati e hanno lavorato in questo lockdown».

In tempo per il coprifuoco delle 22 si sono svolte le consegne: i primi 23 assegni sono stati consegnati in bianco e i ragazzi hanno poi potuto aggiungere la cifra degli 800 euro mentre per quanto riguarda la classifica, gli Over 18 sono stati premiati con 2.000 euro e gli Under con 1.000.

Al primo posto è arrivato il progetto «Il Museo Naturale» seguito da «Graffiti Lp», «La cooperativa sociale» e «Street Art in the City» mentre, per l’altra categoria, podio per «Un videogioco allo Spazio», «Street’s boys» e «Il Rifugio».