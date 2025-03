Pensionata scippata mentre va dalla parrucchiera

E' successo nel pomeriggio di ieri a Ghedi: un pensionata 88enne è stata avvicinata da due giovani e poi derubata.

Scippata in pieno giorno

Verso le 15 del pomeriggio la signora si stava recando a piedi dalla sua parrucchiera di fiducia quando all'improvviso è stata raggiunta da due ragazzi. Uno di questi repentinamente le ha strappato la borsa dalle mani contenete telefono, portafogli e documenti, quindi gli sconosciuti sono immediatamente fuggiti. Il titolare del negozio prontamente ha dato l'allarme alla Stazione dei Carabinieri di Ghedi e inseguito per un breve tratto i due soggetti fino all'arrivo dei militari. Questi, giunti sul posto, hanno immediatamente bloccato e identificato il giovane, di 15 anni, originario del luogo, che poco prima di essere fermato aveva provato a disfarsi della refurtiva, mentre l'altro ragazzo è riuscito ad allontanarsi prima di essere identificato. Infine la borsa è stata recuperata e riconsegnata alla signora che non ha avuto nessuna conseguenza fisica. Al termine degli accertamenti i militari hanno denunciato il giovane alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia per furto con destrezza aggravato, in concorso. Sono tutt'ora in corso gli accertamenti per l'identificazione del complice. Le responsabilità penali del giovane saranno comunque accertate solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.