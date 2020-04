Pennarelli a domicilio per tutti i bimbi di Pontoglio. Un gesto per alleviare le giornate dei piccoli concittadini che sono chiusi in casa per la quarantena.

Pennarelli a domicilio

Un pensiero per i bimbi da 3 ai 13 anni. Un kit di pennarelli per rendere meno pesanti queste giornate e magari partecipare anche all’iniziativa “Colora Pontoglio” promossa dall’Accademia Italiana del Casoncello.

Il sindaco Alessandro Seghezzi ha fatto recapitare direttamente a casa questo piccolo regalo. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i genitori per l’impegno che ci stanno mettendo con i figli.

Il gesto è stato molto apprezzato dalle famiglie.

