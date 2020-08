Ieri sera grande apprezzamenti per il gruppo di casa e per l’artista bresciano per eccellenza

Pellagra e Cinelli per “Pavone riparti”

Una serata davvero memorabile quella di ieri che ha visto sul palco pavonese, sempre molto calcato negli scorsi anni, il gruppo di casa i “Pellagra” e il tanto amato artista bresciano Piergiorgio Cinelli. Ad aprire la serata i saluti del sindaco di Pavone del Mella Mariateresa Vivaldini che ha sottolineato l’importanza della ripartenza.

“In un periodo insolito come quello di quest’anno, chiamato ripresa, non possiamo dimenticare il bagaglio delle scorse estati all’insegna di feste, eventi e occasioni di condivisione – ha dichiarato il primo cittadino – Con Pavone riparti, vogliamo tener vivo lo spirito per il futuro quando potremo tornare tutti a fare festa. Negli incontri estivi 2020 ci stiamo attenendo strettamente alle regole imposte dalla normativa inerente il Covid-19, distanziando posti a sedere, organizzando ingressi e uscite seppur il sito sia all’aperto e coordinando la presenza di tutti al meglio con l’utilizzo corretto dei dispositivi”. La Vivaldini ha invitato tutti a collaborare fattivamente per il rispetto delle regole, fondamentali per l’incolumità e la salute dell’intera comunità.

“Un grazie per aver reso possibile tutto questo va alle associazioni Pro Loco Pavone del Mella, Avis Pavone-Cigole, unite alla parrocchia e al comitato BRF, il loro apporto è stato fondamentale per Pavone riparti – ha sottolineato il sindaco – Questa bellissima sinergia che si è creata in questi ultimi anni credo debba continuare a crescere perché va a valorizzare il tessuto operoso che distingue la nostra comunità, e si sta allargando sempre più diventando sempre più solidale”.

La serata

La serata musicale a cui hanno preso parte una folta partecipazione di pavonesi e non è partita con un omaggio al grande maestro Ennio Morricone da parte dei Pellagra a cui sono seguite una serie di loro canzoni. Sul palco è poi salito Piergiorgio Cinelli, per poi unirsi in tre pezzi: il primo scritto in periodo Covid-19 “Caro ‘l me Mèla”, poi “Amici Amici…” e infine l’ultimo uscito qualche giorno fa “Campari in piazza Arnaldo”. Grande l’apprezzamento dei presenti.

Prossimo appuntamento sarà il 9 agosto con la BandaFaber sempre agli impianti sportivi alle 21.