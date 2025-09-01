Un’altra avventura per Simona Casana che anche quest’anno torna a pedalare per la solidarietà firmata Ail Brescia. E’ la sua terza partenza, questa volta l’avventura solidale “PedAILiamo” di Simona Casana attraverserà Trento, Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Venezia.

“PedAILiamo 2025” terza avventura solidale per Simona Casana

La caprianese con una passione sconfinata per la bicicletta ha deciso di tornare a pedalare per accorciare la distanza più difficile da colmare, quella che separa “ospedale – casa”. Per il terzo anno consecutivo, infatti, con il progetto “PedAlLiamo insieme”, mette gambe, tempo e cuore al servizio della sensibilizzazione sulle malattie del sangue e dell’opera di AlL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) con un obiettivo preciso: sostenere le Case Ail, luoghi che accolgono gratuitamente i pazienti in cura e le loro famiglie, offrendo un porto sicuro nei giorni più complessi della malattia.

In sella… verso il traguardo più importante Per Simona, la bicicletta non è solo un mezzo: è una compagna di viaggio, una maestra di vita, una metafora di resistenza e speranza. Sa che ogni salita ha la sua vetta, ogni vento contrario può trasformarsi in spinta, e che in certi momenti l’unico ritmo che conta è quello del cuore.

Con “PedAlLiamo insieme”, nel 2023 e nel 2024 ha già macinato oltre 1700 chilometri tra Lombardia ed Emilia-Romagna, raccogliendo più di 10000 euro per il progetto “L’accoglienza prima di tutto!”. Ora, con un nuovo viaggio (altri 1000 km) attraverso il Veneto, punta a centrare il traguardo più ambizioso: 5000 euro per garantire ospitalità a chi affronta la fatica più dura.

“Alzare la soglia della fatica pedalata significa alzare la soglia della speranza – ha raccontato Simona – Ogni pedalata è un gesto d’amore. Ogni chilometro è un messaggio: non siete soli”.

Ma anche Simona non sarà sola, né domani (sabato 6 settembre) alla partenza da Casa Ail Brescia – Emilia Lucchini appunto in città, né nelle tappe che andrà a raggiungere. In ognuna di esse infatti ci sarà un’accoglienza senza pari, unita al calore della comunità Ail locale.

Simona non è una ciclista professionista, ma conosce tutte le anime delle due ruote: bici da corsa, mountain bike, enduro. E soprattutto conosce il senso più profondo del pedalare: libertà, fatica, riflessione. “La bici è come la vita: quando fori una gomma, qualcuno si ferma per aiutarti. E lì, in quel gesto semplice, nasce la speranza”.

Non sarà sola nemmeno nel provare a “centrare” l’obiettivo è infatti possibile sostenere l’impresa a favore delle case Ail al link https://bit.ly/pedaliamo2025 con “PedALiamo insieme”. Inoltre è possibile tifare per lei seguendola in tempo reale su Instagram @simonainsella, Facebook Simona Casana, Komoot (per scaricare le tracce delle tappe). Sarà poi possibile riabbracciarla domenica 14 settembre durante una festa organizzata per il suo arrivo nell’oratorio di Folzano.

Il ciclismo non è solo cronometro e classifica, ma anche strada, vento, fatica e amore. Il suo viaggio sarà una lunga volata verso il traguardo della solidarietà. E a noi non resta che fare il tifo, spingerla con lo sguardo e, magari, pedalare con lei… anche solo col cuore.