Pavone Mella, riapre il Parco don Tone

Saranno contenti i bambini del paese alla notizia che da oggi, grazie alla riapertura del Parco don Tone, i giochi saranno nuovamente fruibili.

Parco don Tone

Il lockdown ha portato inesorabilmente alla chiusura anche di tutti i parchi e delle aree giochi. L’ultimo DPCM (decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha dato la possibilità di riaprirli rispettando però numerose norme di sicurezza quali personale che controlli il corretto flusso dei cittadini nel parco, il divieto di assembramento, l’utilizzo della mascherina e una profonda pulizia di tutte le attrezzature presenti e utilizzate. Condizione che non è sempre facile attuare e questo è il motivo per cui rimarranno chiusi i parchi cittadini fino al prossimo decreto previsto per il 15.

Però oggi c’è una buona notizia: la struttura presente nel Parco Don Tone riaprirà e di conseguenza anche il parco giochi annesso, grazie ai gestori del bar che avranno cura di vigilare e igienizzare la struttura. Da oggi tutti i piccoli pavonesi potranno giocare all’aria aperta, sempre ricordano di attuare tutte le misure di sicurezza.